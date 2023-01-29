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Ekonomi Türkiye'den büyük hazırlık! Bu yıl kilit adım atılacak
Ekonomi

Türkiye'den büyük hazırlık! Bu yıl kilit adım atılacak

Türkiye, 2023 yılında enerjide kritik adımlar atacak. Hem arz güvenliği hem de dışa bağımlılığı azaltmak için atılan yatırımlar Türkiye'yi 'doğal bir merkeze' dönüştürecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 21:32:00 -
Türkiye'den büyük hazırlık! Bu yıl kilit adım atılacak

Türkiye, 2023 yılında doğal gaza ilişkin önemli adımlar atacak. Karadeniz gazı Mart ayında konutlarda kullanılabilecek. Öte yandan Trakya'da kurulacak merkez, hem gaz sevkiyatında stratejik rol oynayacak hem de gaz fiyatında belirleyici bir platform olacak. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin de 5 milyar 400 milyon metreküpe yükseltilmesi planlanıyor.

2023, Türkiye için enerjide kilit adımların atıldığı bir yıl olacak. Öncelikli hedef, doğal gazda dışa bağımlığı azaltmak ve ticaret merkezi olmak. Depolama kapasitesi arttırılan Trakya, uluslararası doğal gaz sevkiyatında stratejik rol oynayabilir.

Türkiye'yi bir adım daha öne taşıyacak kritik adım, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi...

Filyos'ta çalışmalar tam gaz devam ediyor

Filyos İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında, 710 milyar metreküplük gaz ulusal sisteme ulaştırılacak.

Karadeniz gazı, Mart ayından itibaren hanelerde kullanılabilecek.

Türkiye, uluslararası doğal gaz ticaret merkezi olmayı da hedefliyor.

Trakya'da kurulacak merkez, gaz fiyatında belirleyici olacak

Trakya'da kurulacak merkez, hem gaz sevkiyatında stratejik rol oynayacak hem de gaz fiyatında belirleyici bir platform olacak.

Doğal gaz depolama tesislerinin kapasitesi arttırılacak.

Aralık'ta, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı.

Tuz Gölü Depolama Tesisi'nin kapasitesi yükseltilecek

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin de 5 milyar 400 milyon metreküpe yükseltilmesi planlanıyor.

Enerji arz güvenliğini sağlamak için sıvılaştırılmış gaza ilişkin yatırımlar da sürüyor.

Türkiye'nin 3'üncü Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi olarak kullanılacak gemi, Akdeniz'e girdi.

180 bin metreküp kapasiteli gemi, Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek.

KAYNAK: TRT HABER

 

 

 

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