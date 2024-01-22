Türkiye’den büyük atak! Ne doğal gaz ne de petrol!

Bu rakam çok tartışılacak.. Türkiye'nin 2023'teki gerçekleşen kurulu güç artışının yüzde 99,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Kendi kendimize yeter ülke yolunda hızla ilerliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023'te 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Güç artışının yüzde 99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık" dedi.



Türkiye, enerji ihtiyacına yönelik doğal gaz ve petrol türevlerine alternatif olarak yenilenebilir kaynakların kullanımını artırdı. Doğal gaz ve petrole alternatif enerji kaynakları hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını bildirdi.



Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikte geçen yıl 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı yaşandığını belirtti.



2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji olduğuna işaret eden Bayraktar, "2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, geçen yıl 326,3 teravatlık elektrik üretimi yapıldığına dikkati çekerek, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, 2035 yılında yenilenebilir kurulu güç içindeki payını yüzde 65'e, üretim içindeki payını ise yüzde 55'e yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.