Türkiye’den bütün dünyayı ters köşe yapacak hamle! Çin’le o konuda anlaşmaya çok yakınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üçüncü nükleer santral için Çin ile yürütülen müzakerelerde önemli mesafe alındığını söylerken, önümüzdeki birkaç ay içerisinde anlaşmanın sonuçlandırılabileceğini belirtti.

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Bayraktar, Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerden, nükleer santral projelerine kadar bir dizi konuda soruları yanıtladı. Bloomberg'in haberine göre, Bayraktar’ın toplantıda verdiği en yeni mesaj, Çin’le yürütülen 3. nükleer santral görüşmeleri hakkında oldu.

"Birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor"

Son olarak Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı He Yang’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretiyle ilgili konuşan Bayraktar, uzun zamandır devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiğini söyledi. Bayraktar, Kırklareli İğneada’da kurulması planlanan santralle ilgili, “Çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü yine ilgilenen başka taraflar da var ve anlaşmanın belirli bir kısmı için zaten yeterince müzakere ettik ve oldukça yakınız” dedi.

Taraflar arasında bazı farklılıkların olduğunu, ancak bunların büyük olmadığını anlatan Bayraktar, “Dolayısıyla boşluğu doldurabilir ve Çin ile nükleer enerji programı için yakında bir anlaşma yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Sinop'taki santral için Ruslar ve Güney Kore ile temaslarda bulunuluyor

Bayraktar, nükleer enerji olmadan sadece Türkiye’nin değil, dünyanın geri kalanının da yüzyılın ortalarına kadar karbon nötrlüğüne ulaşamayacağını savundu. Bayraktar, Akkuyu’daki ilk santralin inşaatına ilişkin de, “İlk reaktörü, ana inşaat işlerini tamamladık ama bildiğiniz gibi burası dünyadaki en büyük nükleer şantiye. Bu santralden yaklaşık 4,8 GW elektrik üretebileceğiz” açıklamasını yaptı

Sinop’ta planlanan 2. santral için de Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü, aynı zamanda Güney Kore ile de temasların olduğunu anımsatan Bayraktar, Türkiye’nin bu konuda önceliğinin daha fazla teknoloji transferi olduğunun altını çizdi. Uzun vadeli enerji planlarına göre Türkiye’de 20 GW üzerinde nükleer enerji santraline ihtiyacı olduğunun altını çizen Bayraktar, küçük modüler reaktörler (SMR) hakkında da bazı ülkelerle görüşmelerin sürdüğüne değindi. Bayraktar, bu kapsamda 5 GW’lık küçük modüler reaktörlerin sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.