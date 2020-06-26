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Aktüel

Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği

Yeniakit Publisher
2020-06-26 23:40:40 -
Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği

BUENOS AIRES (AA) - Türkiye, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'ya maske yardımında bulundu.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kovid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da 54 bin 971 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 228 bin 114 kişide görüldü.



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