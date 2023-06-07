Türkiye'den bomba hamle! O 4 ülkeyi de yanına alıp bunu yapacak

Enerji alanındaki çalışmalarına hız veren Türkiye’nin, yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile atılımlarına devam etmesi bekleniyor. Yeni dönemde ise Doğu Akdeniz ön plana çıkıyor.

Hâlihazırda Azerbaycan, Rusya, Irak, KKTC ve Libya’daki hidrokarbon arama ve sondajı projelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) eliyle ortaklıkları bulunan Türkiye’nin, yakın zamanda Lübnan, Mısır, Libya ve İsrail başta olmak üzere Akdeniz ülkeleriyle daha yakın enerji diplomasisi yürütmesi bekleniyor.

Petrol ve doğal gazda önemli bir arama kabiliyeti olan ve bunu Karadeniz’de ispatlayan Türkiye’nin, söz konusu Akdeniz ülkeleriyle yeni hidrokarbon arama faaliyetleri için ortaklık yapabileceği ifade edildi.

"Doğu Akdeniz'de 'kazan-kazan' stratejisi önemli"

Türkiye’nin enerji diplomasisindeki yakınlaşmaları değerlendiren uzmanlar, Akdeniz’deki keşifler ışığında İsrail’den Türkiye’ye 5 milyar metreküp civarında gaz gelebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Kıbrıs’ın güneyinde de 20 milyar metreküp gaz potansiyeli olduğuna işaret eden uzmanlar, Doğu Akdeniz’in tamamındaki mevcut keşifler dâhilinde yıllık maksimum gaz üretim potansiyelinin 25 milyar metreküp olduğunu ifade etti. Lübnan ve İsrail açıklarında yeni keşiflerin yapılması durumunda buralarda da Türkiye için yeni işbirliği kapıları açılacağını dile getiren uzmanlar, "Diğer taraftan, mevcut gaz sıkıntısı sebebiyle AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı dizginleyebilir. Bu denklemde, çok yönlü ‘kazan-kazan’ stratejisi çok önemli" dedi.

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Abdülhamid Han ve Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de

Bu arada Doğu Akdeniz’deki çalışmalar devam ediyor. Akdeniz’deki ilk görev yeri olan Yörükler-1 kuyusundaki çalışmalarının ardından Aralık ayında Taşucu-1 kuyusunda arama faaliyetlerine başlayan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Taşucu-1 civarlarında arama ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca, Oruç Reis sismik araştırma gemisi de Doğu Akdeniz’deki Belek-3B çalışmasında sismik araştırma faaliyetleri yürütüyor.

Eski Enerji ve Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada, "Akdeniz’de de Abdülhamid Han gemimizin çalışmaları devam ediyor, Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de var. Bazı yerlerden olumlu işaretler almamıza rağmen bugüne kadar somut bir keşif yakalamaydık. Yine kendi deniz yetki alanlarımızda aramalarımıza devam edeceğiz" bilgisini vermişti.

30 kuyu daha açılacak

Karadeniz’de yerli gaz ile ilgili yoğun çalışmalar sürüyor. Sakarya Gaz Sahası’nda projenin ilk fazı için deniz altında 10 kuyu açıldı. İkinci fazda ise 30 kuyu daha açılması planlanıyor. İkinci fazla birlikte üretimin günlük 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküp düzeyine çıkarılması hedefleniyor. Projede Fatih sondaj gemisi kuyuları açarken, Kanuni kuyu alt inşaatını, Yavuz ise kuyu üst inşaatını tamamlama görevi üstleniyor. Bu arada Fatih gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja devam ediyor. Diğer yandan Karadeniz’de sismik arama çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Ünye-3B Projesi dâhilinde Karadeniz’deki veri toplama çalışmalarına devam ediyor.

Buraların yanı sıra yakın zamanda Ordu’daki gaz, Rize’deki petrol beklentisi çerçevesinde sismik arama faaliyetlerine başlanması planlanıyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ / CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ