  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'den Boeing 737 MAX uçağı kararı
Dünya

Türkiye'den Boeing 737 MAX uçağı kararı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm dünyada uçuş emniyeti gerekçesiyle uçukları durdurulan Boeing 737 MAX tipi uçakların Türkiye'de yeniden uçuşlara başlamasına yönelik 15 maddelik 'Uçuşa Elverişlilik Direktifi' yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 17:22:00 -
Türkiye'den Boeing 737 MAX uçağı kararı

Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında tüm dünyada uçuş yasağı getirilen Boeing 737-MAX tipi uçakların Türkiye'de seferlere başlaması için hazırlıklar sürüyor. SHGM bu tipteki uçakların yeniden hizmete alınması öncesinde uygulanması gereken süreçleri içeren "Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ni internet sitesinden yayımladı.

Buna göre 737-MAX'ler, tasarım değişiklikleri, operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri ile pilotların eğitimlerini içeren 15 maddelik işlemlerin gerçekleştirilmesiyle tekrar uçabilecek. SHGM'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 29 Ekim 2018'de Endonezya'da ve 10 Mart 2019'da Etiyopya'da yaşanan iki ölümlü uçak kazası sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklara ait uçuşların tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde Türkiye'de de durdurulduğu hatırlatıldı.

Direktifleri uygulayan uçabilecek

Açıklamada bu uçakların yeniden hizmete alınması amacıyla üretici firma Boeing ve ABD Havacılık İdaresi'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleri ile gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Uçuşa Elverişlilik Direktifi hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)'nin uygulanması koşuluyla ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmiştir" denildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şeyma Subaşı: Erkeğin malı olmaktan memnunum
Medya

Şeyma Subaşı: Erkeğin malı olmaktan memnunum

Gayrimeşru hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, 'erkeğin malıyım' yazılı sweatshirt yazısıyla ilgili sorulan soruya, "Sevgilimin malı olmak..
Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu
Gündem

Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu

Almanya'da polis, kendisine oyuncak kamyonet savuran 66 yaşındaki Alzheimer hastası bir Türk'e art arda ateş etti. Görüntüleri sosyal medya ..
Azgın azınlığın sesi bakın neyi dert etmiş! Ramazan'da marketlerde alkol satılacağı garanti mi?
Gündem

Azgın azınlığın sesi bakın neyi dert etmiş! Ramazan'da marketlerde alkol satılacağı garanti mi?

Halk Tv canlı yayınında konuşan azgın azınlığın sesi eski Oda Tv tetikçisi Barış Pehlivan, Ramazan ayı yaklaşırken neyin telaşını yaşadığını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay