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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletlerin (BM) terörist İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve müzakerelere dönme çağrısının, olumlu olsa da yeterli bir adım olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 20:26:00 -
Türkiye'den BM'ye 'İsrail' tepkisi: Acilen...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletlerin (BM) terörist İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve müzakerelere dönme çağrısının, olumlu olsa da yeterli bir adım olmadığını belirtti.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı, olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail'in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını acilen gündemine almalıdır." ifadelerini kullandı.

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