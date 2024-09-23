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Gündem Türkiye’den BM’ye İsrail çağrısı: Derhal harekete geçilmeli!
Gündem

Türkiye’den BM’ye İsrail çağrısı: Derhal harekete geçilmeli!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Türkiye’den BM’ye İsrail çağrısı: Derhal harekete geçilmeli!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırılarının, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşaması olduğu ifade edilerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır.

İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır”

 

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