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Gündem Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama
Gündem

Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-25 20:12:00 - 2024-03-25 20:16:57
Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BM Güvenlik Konseyi’nin Ramazan ayı boyunca Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’de Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan edilmesi kararını olumlu bulduklarını belirterek, “BM Güvenlik Konseyi’nin Ramazan ayı boyunca Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze’ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir. Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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