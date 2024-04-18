Türkiye'den BMGK'da Gazze mesajı

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

Filistin'deki işgal altındaki topraklarda acının daha önce görülmemiş düzeylerde sürdüğüne dikkati çeken Yıldız, Batı Şeria'da da artan yasa dışı yerleşimci şiddeti nedeniyle gerginliğin daha da arttığına dikkati çekti. Yasa dışı yerleşim yerleri, evlerin yıkılması, zorlu tahliyeler ve toprağa el koyma gibi uygulamaların günlük olarak karşılaşılan olaylar haline geldiğine işaret eden Yıldız, 7 Ekim'in ardından 7 bin kişinin hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığını bildirdi.

Yıldız, "Gazze modern zamanın en korkunç insan yapımı faciasıyla karşı karşıya. Daha önce görülmemiş yıkım ve katliam gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Bu çok ıstırap verici." dedi. İnsanların açlıktan öldüğüne ve can kaybının belirtilenden çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bir nesil korkunç bir vahşet, öfke ve yoksullaştırmayla kurban ediliyor. Bu insanlığımıza hakaret." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, acilen ateşkes talep edilen BMGK kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmadığını belirterek, uluslararası hukukun "yüzsüzce" ihlal edildiğini söyledi.

"Tüm bu acı ortamında, UNRWA bir umut ışığı olarak ortaya çıkıyor." diyen Yıldız, ajansın fedakar bir şekilde gıda dağıtımı yaptığını, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerini vermeye devam ettiğini kaydetti.

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Yıldız, UNRWA'nın tüm bu servisleri hayati tehlike altında sürdürdüğünü, İsrail saldırıları sonucu 200'den fazla BM personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

"İsrail hükümeti, UNRWA'ya yönelik karalayıcı kampanyasını doğrulanmamış iddialarla sürdürüyor." diyen Yıldız, UNRWA'nın Genel Kurul tarafından ilk etapta Filistinlilerin kendi topraklarından zorla tahliye edildiği 1949'ta geçici bir ajans olarak kurulduğunu anımsatarak, "UNRWA, geriye dönme hakkı ve onuru temsil ediyor. UNRWA, bize Filistin sorunun hala canlı olduğunu ve adil bir şekilde çözülmesi gerektiğini hatırlatıyor." dedi.

Yıldız, iki devletli çözüm bulunana kadar uluslararası toplumun UNRWA'yı koruma sorumluluğu olduğunun altını çizerek, "Bizim UNRWA'ya desteğimiz güçlü ve sarsılmaz şekilde devam ediyor." dedi.

Tüm üye ülkelere UNRWA'nın faaliyetlerinin sürmesi için destek çağrısında bulunan Yıldız, Türkiye'nin UNRWA Finansmanı Çalışma Grubu Başkanı ve düzenli katkı sağlayıcısı olarak ajansın paha biçilmez çalışmalarına destek vermeye devam edeceğini bildirdi.