Esenler’de Vosvoslu sahur! Gelenek devam ediyor

Bayraktar, sahur saatlerinde mahalle sakinlerinin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Biraz sonra hep birlikte Esenler sokaklarında dolaşacağız. Biz onları sahura kaldırırken aynı zamanda onlar da bize eşlik edecekler. Bir taraftan hanımefendiler sahur yemeklerini hazırlarken bir taraftan da çocuklar balkonlara çıkacak belki. Bizlere oradan el sallayacaklar, fotoğraflarımızı çekecekler. Hatta zaman zaman aşağı kadar inip birlikte fotoğraf çektiren çocuklar ve ebeveynleri görüyoruz. Belki havanın şu an soğuk olması biraz etkileyebilir ama gönülleri ısıtacağını düşünüyorum. Biz daha önce bu işi yaptığımızda, ilk başladığımızda bir sahur aracı değildi aslında, bir anons aracıydı. Daha sonra sahurla alakalı bir fikir ortaya çıktı. Bu çok kabul gördü. Hatta Türkiye’nin farklı yerlerinden belediyelerden, özellikle kamu kurumlarından arayıp bu işi nasıl yapıyorsunuz, bu fikir nereden çıktı diye sordular" ifadelerini kullandı.