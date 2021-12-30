Türkiye'den bir ülkeye daha "GÖKDENİZ" ihracatı

Milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ 35mm’lik Yakın Hava Savunma Sistemi, daha önce Türkmenistan için üretilen C92 Korveti için tercih edilmişti. Pakistan Donanması için üretilen PN MİLGEM Korvetleri’nde de kullanılması kararlaştırılan GÖKDENİZ CIWS, son olarak ise Filipin Donanması tarafından tercih edildi.

Edinilen bilgiye göre; Güney Kore tarafından Filipin Donanması için üretilecek iki adet korvet, ASELSAN üretimi GÖKDENİZ CIWS ile MUHAFIZ 30mm’lik Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi ile donatılacak.

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)

GÖKDENİZ YHSS; ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemidir.

Sistem, sahip olduğu Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlamaktadır.

GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

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