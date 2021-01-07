Türkiye'den bir endişeliyiz açıklaması daha

Avrupa ülkesi Portekiz'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgesel meseleler ve ABD Kongresinde çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Azerbaycan'ı haklı olduğu için destekledik. Sorun çözülemedi ve Ermenistan, Azerbaycan'a saldırı düzenledi ve daha sonra Azerbaycan kendi toprakları içerisinde operasyona başladı. Bizden çok fazla desteğe ihtiyaç duymadılar. Yeterli güçleri vardı ama biz her türlü desteği sağlamaya hazırdık. Şimdi bir ateşkes mevcut. Rusya oraya barış koruma gücünü gönderdi ve bu anlaşmadan sonra biz ortak gözlem merkezini kurma aşamasındayız. Azerbaycan'ın bize gösterdiği noktalara. Bu merkezlerin temel amacı ateşkesi izlemek ve ihtilallere karşı önlemleri almak. Her seferinde bu ateşkes çabaları Ermenistan tarafından ihlal edildi.

ABD Kongresine baskın

Washington’da dün gerçekleşen olay ABD’de ilk kez yaşanıyor. Olaylar dünya için endişe vericiydi. Nihayetinde mantık galip geldi. Ümit ediyoruz ki 20 Ocak’ta güç değişimi sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.