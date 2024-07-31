Türkiye'den, beklenmedik "helikopter" atağı! O rakamı duyan şaşkına döndü

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Farnborough Airshow'da büyük ilgi gördüğünü ifade etti. GÖKBEY helikopterinin uluslararası alanda beğeni topladığını belirten Çelik, TUSAŞ'ın tanıttığı diğer savunma projelerinden bahsetti. Türkiye'nin havacılık sektöründe önemli bir varlık gösterdiğini vurgulayan Çelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

" ‘10 milyar dolarlık helikopter satabiliriz’! Başlıktaki bu çarpıcı ifade Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürlüğü görevine kısa süre önce getirilen Dr. Mehmet Demiroğlu’na ait. Demiroğlu ile Birleşik Krallık’ın başkenti Londra yakınlarındaki Farnborough International Airshow’da özel bir görüşme gerçekleştirdim.

Farnborough iki yılda bir düzenleniyor ve Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Embraer, Sikorsky gibi dünya savunma devleri en son ürünlerini sergiliyor. Bu yıl Türk Hava Yolları ve ASELSAN’ın da aralarında bulunduğu 15 Türk şirketinin katılımıyla Türkiye önemli bir varlık gösterdi.

TUSAŞ’ın kurduğu şale ve sergi alanı Farnborough’nun dikkat çekici ziyaret noktalarından biriydi. TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen çok amaçlı helikopter GÖKBEY ilk yurtdışı uçuşunu burada yaptı. Başarıyla sonuçlanan ve büyük ilgi gören uçuşların sonrasında pek çok uluslararası heyet GÖKBEY’i yakından inceledi ve olası alım kararları için görüşmeler gerçekleştirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TUSAŞ burada ayrıca Milli Muharip Uçak KAAN, ATAK 1, ATAK 2, 10 tonluk yeni helikopter, HÜRJET, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR ve ANKA 3 İHA-SİHA sistemlerini tanıttı. (...)"