Türkiye'den başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde yapılan terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda güvenlik personelinin can kaybına yol açan terör saldırılarının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir konvoya eşlik eden güvenlik güçlerine teröristler tarafından saldırı yapılmış, 11'i asker, 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Diğer yandan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerinin konvoyuna bombalı saldırı yapılmış, 6 asker hayatını kaybetmişti.