THY - Konya
0553 313 94 23

Türkiye'den başlayan 'Sessiz Çığlık' İsviçre'ye ulaştı

Engellilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek isteyen 12 kişilik engelli grup, İsviçre’nin Zürih şehrine ulaştı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 20:35
Türkiye'den başlayan 'Sessiz Çığlık' İsviçre'ye ulaştı

Dünyadaki ve Türkiye'deki engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için 12 kişiden oluşan engelli grup, 'Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği' sloganı ile 15 Temmuz'da başladıkları 4 bin 500 kilometrelik mesafeyi 49 günde kat ederek İsviçre'nin Zürih kentine ulaştı.

Sessiz Çığlık heyetini, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi karşılayarak ağırladı.

Toplamda 10 Avrupa ülkesinde 49 gün pedal çevirecek olan görme, işitme, ortopedik engelli bisikletçilerden oluşan grup, 1 Eylül 2018 Dünya Barış Günü'nde Hollanda'nın Başkenti Lahey'de Birleşmiş Milletler merkezinde turu tamamlayacak.

İNSANİ VE VİCDANİ BİR HAREKET

Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliğini başlatan Barikat Sanat Atölyesi Derneği üyelerinden Hüseyin Nacar, "Yaptığımız bu etkinlik dünyada bir ilk oluyor. Sadece bisiklet etkinliği değil, biz karar alan mercileri; Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Mahkemesi, FİFA, UEFA'yı ziyaret ederek engellilerin sorunlarına dikkat çekmek üzere hayata pedal çeviriyoruz, sessiz çığlık atıyoruz. İnsani ve vicdani bir hareket olduğu için 'Sessiz Çığlık' dedik. Strasburg İnsan Hakları Mahkemesi önünde onlarında eşit yurttaş olduğunu göstermek üzere hak mahrumiyetlerinin önüne geçip talepte bulunmadan psikolog, pedegog, psikatrist, işaret dili tercümanlarının bulundurulma yükümlülüğü getirilmesini, isteyeceğiz. İnsani ve vicdani olarak biz bütün yargılamalarda, müşteki ve taraf olarak ısrarla geleceğiz, kapılarınızda duracağız, Türkiye'yi dünyaya tanıtacağız" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 20:35
  1. Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği
  2. Asiye Nurcan İpekçi
  3. Birleşmiş Milletler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK açıkladı! Kırmızı listedeki isim öldürüldü
    1. TSK açıkladı! Kırmızı listedeki isim..
    2. Lejyoner hastalığı nedir? Belirtileri..
    3. Kekik suyunun faydaları nelerdir?
    4. Camda bulunan boya lekeleri nasıl çıkar?
    5. Emzirme anne ile bebek arasında güçlü..
    6. Kronik yorgunluk aşırı yemek yeme..
    7. Kalp krizleri yaz mevsiminde daha sık..
    8. Bacak reflüsü hastalığı nasıl tedavi..
    9. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit
    10. Torununuzun her istediğini yapmak ona..
    11. Enginar çayının faydaları nelerdir?
    12. Rusya'dan Türkiye'ye müjde!
    13. Bu iki malzemeyle eklem ağrılarına..
    14. Beyazlayan saça ne iyi gelir?
    15. Reflü nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
    16. ABD'liler Muharrem İnce'yi dolar için..
    17. Uzmanlar uyardı:"İki doğum arası en az..
    18. Beyaz Saray'dan vergi açıklaması!
    19. Ahşap paspas yapımı
    20. İtalya'dan OHAL kararı
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız