Türkiye'den başlayan 'Sessiz Çığlık' İsviçre'ye ulaştı

Dünyadaki ve Türkiye'deki engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için 12 kişiden oluşan engelli grup, 'Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği' sloganı ile 15 Temmuz'da başladıkları 4 bin 500 kilometrelik mesafeyi 49 günde kat ederek İsviçre'nin Zürih kentine ulaştı.

Sessiz Çığlık heyetini, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi karşılayarak ağırladı.

Toplamda 10 Avrupa ülkesinde 49 gün pedal çevirecek olan görme, işitme, ortopedik engelli bisikletçilerden oluşan grup, 1 Eylül 2018 Dünya Barış Günü'nde Hollanda'nın Başkenti Lahey'de Birleşmiş Milletler merkezinde turu tamamlayacak.

İNSANİ VE VİCDANİ BİR HAREKET

Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliğini başlatan Barikat Sanat Atölyesi Derneği üyelerinden Hüseyin Nacar, "Yaptığımız bu etkinlik dünyada bir ilk oluyor. Sadece bisiklet etkinliği değil, biz karar alan mercileri; Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Mahkemesi, FİFA, UEFA'yı ziyaret ederek engellilerin sorunlarına dikkat çekmek üzere hayata pedal çeviriyoruz, sessiz çığlık atıyoruz. İnsani ve vicdani bir hareket olduğu için 'Sessiz Çığlık' dedik. Strasburg İnsan Hakları Mahkemesi önünde onlarında eşit yurttaş olduğunu göstermek üzere hak mahrumiyetlerinin önüne geçip talepte bulunmadan psikolog, pedegog, psikatrist, işaret dili tercümanlarının bulundurulma yükümlülüğü getirilmesini, isteyeceğiz. İnsani ve vicdani olarak biz bütün yargılamalarda, müşteki ve taraf olarak ısrarla geleceğiz, kapılarınızda duracağız, Türkiye'yi dünyaya tanıtacağız" dedi.