Türkiye'den Bangladeş’e "TRG-230" ihracatı

Bangladeş’e yönelik ihracat çalışmalarını bir süredir sürdüren Roketsan, üst üste ihracat başarıları elde etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Türkiye’ye TRG-300 Füze Sistemi siparişinde bulunan Bangladeş, bu yıl içerisinde TRG-300 Füze Sistemi’ni tüm unsurlarıyla teslim aldı. Teslim alınan sistem, Bangladeş Ordusu’nun askeri geçit töreninde de sergilendi.

DTB adlı Bangladeş basını; 26 Aralık tarihli paylaşımında, son olarak Bangladeş’in Roketsan üretimi TRLG-230 Füze Sistemi’ni tedarik ettiğini açıkladı. TRLG-230 Füzesi, lazer arayıcı başlığı sayesinde İHA vb. platformlar aracılığıyla lazerle işaretleme gerçekleştirilen hedeflere angajman gerçekleştirebiliyor. Topçu ve İHA birliklerinin etkileşimi ile kullanılan TRLG-230, oldukça sofistike bir füze olarak öne çıkıyor.

Bu sebepten ötürü SavunmaSanayiST.com, Bangladeş Ordusu’nun TRLG-230 Füzesi yerine TRG-230 Füzesi tedarik ettiği üzerinde duruyor. TRLG-230 ile çoğu yönden aynı özelliklere sahip olan TRG-230 Füzesi’nde herhangi bir arayıcı başlık bulunmuyor. TRG-230, tıpkı TRG-300 Füzesi’nde de olduğu gibi KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) destekli ANS (Ataletsel Navigasyon Sistemi)’den oluşan bir güdüm sistemine sahip.

Ayrıca Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan bir açıklamada, "Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında Roketsan’ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi" ifadelerine yer verilmişti.

Dolayısı ile Roketsan’ın Bangladeş’e yönelik ihracat performansının, TRG-300 ve TRG-230 Füzeleri ile sınırlı kalmadığı/kalmayacağı üzerinde durulmakta.

TRG-230 Füze Sistemi

TRG-230 Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20-70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 Füzesi; Roketsan tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip, farklı tipteki platformlar üzerinden de atılabilmektedir.

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