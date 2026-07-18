Türkiye’den Bangladeş’e sel yardımı

Bangladeş’te son haftalarda etkisini artıran şiddetli muson yağmurları ve beraberinde gelen heyelanlar nedeniyle birçok bölge sular altında kaldı. Bölgede yaşanan insani kriz karşısında harekete geçen Sadakataşı Derneği, acil yardım çalışmaları kapsamında Cox’s Bazar bölgesinde yaşayan 900 aileye gıda kumanyası ulaştırdı.

Bangladeş’te muson yağmurları felakete dönüştü

Bangladeş genelinde temmuz ayı itibarıyla etkisini gösteren aşırı yağışlar, nehirlerin taşmasına ve geniş çaplı su taşkınlarına yol açtı. Arakanlı mülteci kamplarının bulunduğu Cox’s Bazar bölgesinde 50’nin üzerinde insan hayatını kaybetti. Sel felaketi ve heyelanlar nedeniyle 1,1 milyonun üzerinde insan olumsuz etkilendi.

900 aileye gıda kolisi

Afetin hemen ardından acil durum kriz masası oluşturan Sadakataşı Derneği, bölgede bulunan ekipleriyle birlikte yardım çalışmalarına başladı. İlk etapta evleri sular altında kalan ve temel gıda maddelerine erişemeyen 900 aileye dernek tarafından gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

‘‘Bölgede çalışmalarımız aralıksız sürüyor’’

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada: "Bangladeş’te her yıl yaşanan muson yağışları, bu yıl yıkıcı bir boyuta ulaştı. Sadakataşı olarak her kriz anında olduğu gibi bugün de mazlumların yanındayız. Bölgede bulunan ekiplerimiz tarafından 900 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Ekiplerimiz sıcak yemek, temiz içme suyu ve hijyen kitleri ulaştırmak için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." İfadelerini kullandı.

Destek olabilmek için

Sadakataşı’nın Bangladeş’te gerçekleştirdiği yardım çalışmalarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca BANGLADEŞ yazıp 2989’a SMS göndererek 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.