Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’te yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek derin üzüntü duyulduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bangladeş’te son haftalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa’ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş’in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO