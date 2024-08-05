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Dünya Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
Dünya

Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz

Yeniakit Publisher
2024-08-05 20:52:00 -
Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’te yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek derin üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bangladeş’te son haftalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa’ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş’in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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