Türkiye'den Azerbaycan'a tam destek: Hiçbir zaman tereddüt etmedik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ROKETSAN’ın dünyada savunma sanayisi şirketleri arasında ilk 100’de yer aldığına dikkat çeken İsmail Demir, burada yürütülen projelerin Türkiye’ye ciddi stratejik avantajlar sağladığını ifade etti.

ROKETSAN’ın roket çalışmalarının yanı sıra uydu fırlatma çalışmaları da yürüttüğünü anlatan Demir, "Bir taraftan kara-kara, deniz-kara, hava-kara füzelerimizin geliştirilmesi çalışmaları sürerken, diğer taraftan burada kazanılan kabiliyetlerin, uzay teknolojilerinde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Mevcut roket teknolojilerinin hepsinin Türkiye’de çalışıldığını ve belirli bir olgunluk seviyesine geldiğini belirten Demir, kontrol ve kumanda sistemlerine yönelik de çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

"Azerbaycan için hiçbir zaman tereddüt etmedik"

Azerbaycan’ın Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatlarda kullanılan Türk savunma sanayii ürünleri hakkında konuşan Demir, "Biz Azerbaycanlı kardeşlerimize Türk savunma sanayisinin imkanlarını sunmak ve bu konuda destek vermek açısından hiçbir zaman tereddüt etmedik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin balistik füze çalışmalarına da değinen Demir bu konuda herhangi bir iş birliğine ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

ROKETSAN'ın dünyada az sayıda rekabet edebilecek şirketin olduğu bir konuma yükseldiğini kaydeden Demir, şirketin 3-5 yıl sonra daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.

Şirketin uzaya yönelik çalışmalarından da bahseden Demir, "Buradaki ilk hedefimiz alçak yörüngeye küçük uyduları yerleştirmek. Bununla beraber yerli ve milli uydularımızın üretilmesi ve fırlatılmasına yönelik çalışmalar devam edecek. Bu konuda roket motorları teknolojilerinde, çeşitli kabiliyetlere sahip oluyoruz. Bu anlamda biraz daha süreye ihtiyacımız var" diye konuştu.

SAMP-T hava savunma sistemi

SAMP-T hava savunma sistemi hakkında bilgi veren Demir, "Bir SAMP-T bataryasının doğrudan alınması diye bir şeyin mümkünatı yok. Bu bir zincir ortak üretim, ortak geliştirme... 4-5 aşamadan oluşan bir yol haritamız var, 5 sene önce konuştuğumuz. Bu yol haritasına sadık kalındığı müddetçe diğer meseleler gündeme gelebilir. Kapıyı kapatmış değiliz, hedefimiz yol haritasına sadık kalınırsa gelişmeler devam eder" dedi.

Kendi uydusunu fırlatan ülke hedefi

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de şirketin uydu ve uzay alanındaki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu yılın sonunda 135 kilometreye çıkmayı planladıklarını belirten İkinci, 2023 yılına kadar uzay çalışmalarında çok önemli bir noktaya gelineceğini ifade etti.

İkinci, "İlk hedefimiz 100 kilogramlık bir uyduyu 400 kilometredeki yörüngede tutabilmek. Bunu yaptığı zaman uzaya kendi uydusunu fırlatan bir ülke statüsüne geçeceğiz. Daha sonraki uzun vadede hedefimiz de 1-1,5 tonluk uydularımızla kendi kaynaklarımızla uzaya fırlatabilecek kabiliyeti kazanmak." diye konuştu.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ise Hisar hava savunma füzeleri projesindeki değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Yiğit, "Daha önce yurt dışından sağladığımız yaklaşma sensörünün karakterini, yapısını değiştirip kendimiz üretmeye başladık. Kendi araç yaklaşma sensörümüzü geliştiriyoruz. Nihai ürünümüzde onları kullanacağız. Gelen isteklerle Hisar’ı daha da geliştirdik çünkü hedef setleri de kabiliyetlerini geliştiriyor. Dolayısıyla Hisar-A’yı ve Hisar-O’yu Hisar-A+ ve Hisar-O+ olarak menzili ve irtifası, kabiliyeti artırılmış olarak teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.