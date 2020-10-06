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Siyaset Türkiye'den Azerbaycan'a kritik ziyaret
Siyaset

Türkiye'den Azerbaycan'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:14:00 - 2020-10-06 09:37:50
Türkiye'den Azerbaycan'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'da bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Azerbaycan'a gidecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi beklendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Bakanımız, 6 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la, Yukarı Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır."

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