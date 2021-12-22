Türkiye'den Azerbaycan'a destek açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye 1. Enerji Forumu'nda konuşma yaptı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da pekiştiğini vurgulayan Dönmez, şimdiye kadar birlikte ortaya konulan başarılı iş birliklerinin, yeni fırsatların çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesinde kendilerine büyük bir cesaret verdiğini belirtti.

Dönmez, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve TANAP gibi büyük altyapı projeleriyle örnek bir iş birliği ruhu ile hareket ederek, bölgenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduklarını kaydetti.

Şubat 2020'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Dönem Toplantısı kapsamında iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda "Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliği Anlaşması"nı imzaladıklarını hatırlatan Dönmez, Aralık 2020'de de Azerbaycanlı mevkidaşı Perviz Şahbazov'la Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşası için bir mutabakat zaptına imza attıklarını belirtti.

Dönmez, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'yla ilgili SOCAR ve BOTAŞ'ın çalışmalarını en kısa sürede tamamlamasını arzu ettiklerini, teknik detayların halledilmesinin ardından en kısa sürede hattı hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Bu yıl da Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek doğal gaza ilişkin bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Dönmez, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliği potansiyeli ve sektörler arasındaki tamamlayıcılık oldukça yüksek bir düzeydedir. Forum kapsamında oluşturulan çalışma gruplarında ele alınan projeler ve konular bu yüksek potansiyeli teyit etmektedir. Mevcut iş birliğimizi önümüzdeki süreçte daha da ileri seviyeye taşımayı planlıyoruz." dedi.

Dönmez, Türkiye ile Azerbaycan'ın iş birliği sürecine siyasi iradenin yanı sıra şirketlerin gayret ve kabiliyetlerinin de büyük etkiye sahip olduğunu belirterek, SOCAR'ın Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olmasından, Türkiye'de SOCAR'a verilen güçlü desteğin bir benzerinin Azerbaycan'da TPAO ve BOTAŞ'a artarak veriliyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin yalnızca hidrokarbon alanı ile sınırlı kalmadığını belirten Dönmez, Azerbaycanlı uzmanlara 2019 yılından bu yana elektrik piyasası serbestleşmesi, yenilenebilir enerji mevzuatı ve yatırım modelleri başta olmak üzere toplam 5 eğitim verildiğini ve bu eğitimlerin süreceğini kaydetti.

Dönmez, "İşgalden kurtardığı bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan 'Yeşil Enerji' konseptinde gerek kamu gerek özel sektörümüz ile Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Böylelikle, gerek bölgede kalıcı barışın tesisi gerek işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için Azerbaycan ile koordine şekilde çalışmayı ve birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hidrokarbon alanında katettikleri yol ve birlikte gerçekleştirdikleri birçok başarılı iş birliğinin yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarına inandığını söyleyen Dönmez, forum kapsamında enerji ve madencilik alanlarında imzalanacak 5 anlaşmanın Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji ve madencilik başta olmak üzere tüm sektörlerine büyük katkılar sunacağını vurguladı.

Dönmez, iki ülke arasındaki yüksek potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı diyalog mekanizmalarını zenginleştirmek için Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nu tesis ettiklerini bildirerek, "Bu Forum vesilesiyle, enerjinin birçok alanında oluşturduğumuz yetkin çalışma gruplarında, ilgili kamu ve özel sektörümüzden temsilciler yer alıyor. Her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Azerbaycan'da düzenlemeyi öngördüğümüz Enerji Forumunun, kamu ve özel sektörlerimizin birlikte sunacağı katkılarla iş birliğimizi hem ülkelerimizde hem de üçüncü ülkelerde geliştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın başarılı iş birliğini daha da ileri taşıyabileceğini ifade eden Dönmez, "Başarılı iş birlikleri için temel olan karşılıklı irade her iki ülkede de mevcut, buna şüphe yok. Bu noktada bizim özel sektör temsilcilerimizden beklentimiz, bu karşılıklı güçlü iradeden istifade ederek, her iki ülkenin yararına projeler ortaya koymanız ve kardeşliğimizi güçlendirmeniz. Bu forumun temel amacı da bizce budur." dedi.