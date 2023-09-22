Türkiye'den Avrupa'ya Türk sağlık hizmetleri! Türkiye harekete geçti: Büyük bir adım ile gündemi sarsacak

Almanya’nın en büyük ‘Sağlık Turizm Fuarı’ olma özelliği taşıyacak olan fuara Türkiye’den sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren çeşitli branşlarda 100’e yakın uzman hekimler katılacak. Fuarda sağlık sektöründeki en güncel konuların tartışılması, yeniliklerin paylaşılması ve uluslararası iş birliğinin artırılması bekleniyor.

TÜRKİYE KARARINI AÇIKLADI!

MÜNİH, MVG Museum Standler Str.20’de 1 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek olan Almanya’nın en büyük ‘Sağlık Turizm Fuarı’na katılmak için Kayseri Huma Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Erşad Batmaz, Huma Hastanesi Genel Direktörü avukat Feride Hande Gemici, Opr. Dr. Ahmet Emin Mutlu, İzmir’den Estetik Plastik Cerahi Opr. Dr. Çağhan Beltekin geldi.

Almanya’nın en büyük ‘Sağlık Turizm Fuarı’ olma özelliği taşıyacak olan fuarı organize eden TC Medical Point Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, proje sorumlusu Gülşen Dural ve TC Medical Point Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Gürgen, “Münih’te yapılacak olan Sağlık Turizmi Fuarı etkinliği ile Türk sağlık hizmetleri Avrupa’ya açılıyor'' dedi

Almanya’dan Türk sağlık hizmetleri ve fiyatları konusunda bilgi almak isteyen ziyaretçiler, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren uzman ekip, sağlık turizmi yöneticileri, seyahat acenteleri, sağlık paketleri temsilcileri, yabancı devlet yetkilileri sigorta şirketleri, sektördeki en son teknolojik yenilikler, tedavi yöntemleri, sigorta ve kredi olanakları ve iş birliği fırsatlarını keşfetme şansı elde edecekler’’ diye konuştu.



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