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Dünya Türkiye'den atılan tweetler, Netanyahu'nun oğlunu çıldırttı!
Dünya

Türkiye'den atılan tweetler, Netanyahu'nun oğlunu çıldırttı!

Türkiye'nin, işgalci terörist İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına tepkisi sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, atılan tweetler karşısında çıldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 23:29:00 -
Türkiye'den atılan tweetler, Netanyahu'nun oğlunu çıldırttı!

İşgalci terörist İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına karşı Türkiye ayağa kalktı. Diplomatik olarak verilen mücadelenin yanı sıra, vatandaşlar da Twitter'dan terörist İsrail'in algı operasyonlarını boşa çıkarıyor, her tweeti İsrail'e atılan bir taş olarak kullanıyor.

Atılan tweetlerle başa çıkamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu ise paylaşımlarına yapılan yorumları kısıtlamak zorunda kaldı.

Yair Netanyahu ayrıca şaşkınlığını bir tweetle daha açıkladı ve tweetleri ile baş edemediği Türkiyeli Müslümanlara küstahça hakaret etmeye kalktı.

Netanyahu'nun oğlu, attığı tweette, "Tamam iki seçenek: Ya Türkiye'deki herkes Twitter'da ve aşağılık bir antisemit, ya da Erdoğan çılgın bir bot fabrikası kurdu." iddiasında bulundu.

İşte o tweet:

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