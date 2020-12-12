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Gündem Türkiye'den Arnavutluk ordusuna destek
Gündem

Türkiye'den Arnavutluk ordusuna destek

Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında Arnavutluk ordusuna milli piyade tüfeği ve üniforma desteğinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:54:00 -
Türkiye'den Arnavutluk ordusuna destek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilen, NATO'nun 42 testinden başarıyla geçen modern piyade tüfeği ile Arnavutluk Deniz Kuvvetleri personeli için gönderilen üniformalar Tiran'da yetkililere teslim edildi." bilgisi verildi.

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