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Aktüel Türkiye’den Afganistanlı mazlumlara bayram taşıyorlar
Aktüel

Türkiye’den Afganistanlı mazlumlara bayram taşıyorlar

Türkiye'deki yardım kuruluşları bu bayramda da mazlum coğrafyalarını unutmadı. Şanlıurfa İnsani Yardım Patformu, Ramazan ayı ve bayram yardımlarını bu yıl Afganistan'a yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:20:00 -
Türkiye’den Afganistanlı mazlumlara bayram taşıyorlar

yeniakit.com.tr

Her yıl Ramazan ayı boyunca mazlum coğrafyalarında iftar programları düzenleyen ve bayramda yetimleri giydiren Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, bu yıl ki yardımlarını Afganistan'ın Cevizcan bölgesinde gerçekleştirdi. Yardımlara ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, "Afganistan’ın Cevizcan bölgesindeyiz. Emincan Çadır Kentinde zulümden, katliamdan,savaştan kaçıp, bu çadırlarda yaşama mücadelesi veren Afgan kardeşlerimize çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Ramazan ayı boyunca İftar programları gerçekleştirdik. Bu konuda bütün yardımsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ramazan ayının son gününde de yardımlarımız sürerken amacımız bu mazlum bölgelere bayramı yaşatmaktır" dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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