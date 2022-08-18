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Gündem Türkiye'den Afganistan için başsağlığı mesajı
Gündem

Türkiye'den Afganistan için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 01:05:00 -
Türkiye'den Afganistan için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün (17 Ağustos) bir camiye yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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