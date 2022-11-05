  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'den açıklama: Şiddetle kınıyoruz
Siyaset

Türkiye'den açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 21:32:00 -
Türkiye'den açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Türkiye, eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pakistan’da dün bir siyasi etkinlik sırasında Pakistan eski Başbakanı İmran Han’ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sayın İmran Han’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu menfur olayda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşimize Allah’tan rahmet, eski Başbakan İmran Han ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Pakistan’ın huzuruna ve istikrarına önem veren Türkiye, her zaman Pakistan’ın yanında yer almaya devam edecektir."

Olay

28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Han'ın konvoyuna Pencap eyaletinin Vezirabad kentinde kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda Han'ın sağ bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı, açılan ateşte bir kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırganın olay yerinde yakalandığı öğrenildi.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Pakistan eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! Silahlı saldırıda yaralandı
Pakistan eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! Silahlı saldırıda yaralandı

Dünya

Pakistan eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! Silahlı saldırıda yaralandı

İmran Han'a suikast girişiminde bulunmuştu! Saldırganın ilk sözleri ortaya çıktı
İmran Han'a suikast girişiminde bulunmuştu! Saldırganın ilk sözleri ortaya çıktı

Dünya

İmran Han'a suikast girişiminde bulunmuştu! Saldırganın ilk sözleri ortaya çıktı

Suikast girişimi sonrası Imran Han'dan ilk açıklama
Suikast girişimi sonrası Imran Han'dan ilk açıklama

Dünya

Suikast girişimi sonrası Imran Han'dan ilk açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23