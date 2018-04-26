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Türkiye'den AB'ye tokat gibi cevap

AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın, tutuklu Yunan askerleri için yaptığı skandal açıklamaya hükümetten sert cevap geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Dışarıdan hiç bir şekilde şu tutuklansın şu serbest kalsın diye Türk yargısı kimseden emir alamaz" diye konuştu.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:18
Türkiye'den AB'ye tokat gibi cevap

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker hakkında skandal açıklamalar yapan AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'a sert bir dille tepki gösteren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Dışarıdan hiç bir şekilde şu tutuklansın şu serbest kalsın diye Türk yargısı kimseden emir alamaz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Mutlaka serbest bırakılmalılar" demişti.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin şunları kaydetti:

ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte.

141 FETÖ DAVASI SONUÇLANDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül devam eden FETÖ davalarıyla ilgili olarak "285 darbe davasından 141'i karara bağlandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında da beraat eden de var ağırlaştırılmış müebbet alanda var" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:18
  1. Edirne
  2. FETÖ
  3. Abdülhamit Gül

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