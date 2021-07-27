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Siyaset Türkiye'den AB'nin tehdidine sert tepki!
Siyaset

Türkiye'den AB'nin tehdidine sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan AB'ye tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 20:29:00 - 2021-07-27 20:32:07
Türkiye'den AB'nin tehdidine sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Maraş konusunda küstah açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği'ne tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AB adına bugün (27 Temmuz) Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir.

Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda KKTC makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğimiz tamdır.

Maraş açılımı KKTC Hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004'te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC'yi muhatap almayı öğrenmelidir."

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