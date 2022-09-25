Türkiye'den ABD'yi kızdıracak açıklama: Su-35 dahil her ihtimal masaya gelir

Türk savunma sanayiinin son dönemde yaşadığı ambargolar yeni ihtimalleri ortaya çıkarıyor. Özellikle ortağı olduğu F-35 programından hukuksuz bir şekilde çıkarılan Türkiye, Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak adına her türlü alternatifi değerlendiriyor.

Şu anda Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde 235’in üstünde F-16 savaş uçağı bulunuyor. Bu uçakların modernize edilmesi ve yeni F-16’ların ABD’den tedarikinde de sorun çıkması Türkiye’yi yeni alternatiflere yöneltebilir.

Bu kapsamda EuroFighter ve Rus yapımı Su-35 uçakları son dönemde gündeme geldi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de CNN Türk’te katıldığı canlı yayın programında bu haberleri değerlendirdi.

Türkiye’nin her ihtimali masada tuttuğunu dile getiren İsmail Demir, "F-16 olmasa da Türkiye alternatifsiz değildir. Su-35 dahil her ihtimal masaya gelir. Mecbur kalınırsa başka opsiyonlar düşünülür" dedi.

Türkiye’nin hiçbir ambargoya boyun eğmeden yoluna bakması gerektiğini ifade eden Başkan Demir, "F-16 meselesinde biz kendi önümüze bakıp, MMU, HÜRJET' ve KIZILELMA'yı dört dörtlük hazır etmemiz lazım. İkincisi, Türkiye alternatifsiz değildir. Bir ara Su-35 deyince herkes havaya sıçradı" diye konuştu.