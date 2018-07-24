Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.

"ZORUNDA DEĞİLİZ"

Çavuşoğlu, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi geçtiğimiz günlerde peş peşe yaptığı açıklamalarda, İran'ın petrol ihracatı yapmasının engelleneceğini belirtmiş, İran ise kendilerinin petrol ihracatı yapamaması durumunda bölgedeki hiçbir ülkenin yapamayacağını söylemişti.