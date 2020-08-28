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Gündem Türkiye'den ABD'ye açık uyarı: Kabul edilemez
Gündem

Türkiye'den ABD'ye açık uyarı: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşmede Suriye'deki terör örgütlerine verilen desteğin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:49:00 -
Türkiye'den ABD'ye açık uyarı: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç, Anayasa Komitesinin çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler, bölgesel meseleler ile ikili ilişkiler ele alındı.

İdlib'de mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda Esed rejiminin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Görüşmede, rejimin siyasi süreci baltalama girişimlerine karşı, Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanması yönünde ortak çalışmaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'deki terör örgütlerine verilen desteğin "kabul edilemez" olduğunun vurgulandığı görüşmede, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.

 

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