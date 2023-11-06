Türkiye'den 35 ülkeye çikolata satışı: Kosova'da kurulan Türk devinden kamuoyuna açıklama

Prizren şehrinde 25 dönüm arazi üzerinde 7 bin 200 metrekare kapalı alanda kurulu Kamila Çikolata, 13 yıldır çikolata ve şekerleme üretimi yapıyor. 100 kişinin istihdam edildiği fabrikada yıllık üretilen 1500-2 bin ton ürün ihraç edilerek, Türkiye'nin ve Kosova'nın ekonomisine katkı sağlanıyor.

Firma sahibi Sakaryalı iş adamı Erdal Şenkardeş, yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin yanı sıra Balkan ülkelerine, buradan da Avrupa pazarına açılarak ihracat pazarlarını genişlettiklerini söyledi. Babalarının 1957'de buradan Türkiye'ye göç ettiğini belirten Şenkardeş, o sebeple Prizren'e gelerek yatırım yapmak istediklerini ifade etti.

Şenkardeş, Kosova'daki çikolata fabrikasında üretilen ürünlere ülkede talebin yoğun olduğunu dile getirerek, “Japonya, Orta Doğu ülkeleri Katar, Kuveyt, Balkan ülkelerinin de aralarında bulunduğu 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu bölgelerde yoğun çalışıyoruz” dedi. Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştıkları yeni bir markayla Avrupa pazarına girmek üzere olduklarını belirten Şenkardeş, ürünlerine Avrupa'dan da yoğun talep olacağına inandıklarını dile getirdi.

Şenkardeş, kadın istihdamına önem verdiklerini vurgulayarak, “Özellikle paketleme bölümünde daha hijyenik çalıştıkları için kadın istihdamına ağırlık veriyoruz. Yıllık 1500-2 bin ton arasında ürettiğimiz ürünümüzden 5 milyon avro ciro elde ediyoruz” dedi. Şenkardeş, “Şu anda ham maddemizin yüzde 70'ini de Türkiye'den tedarik etmekteyiz. Dolayısıyla burada yaptığımız cironun yaklaşık beşte dördü Türkiye'ye gitmektedir” diye konuştu.