Türkiye'den 3 yeni NAVTEX daha

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ile yaşanan gerilim devam ederken meşru haklarını bölgede kararlı bir şekilde koruyan Türkiye Ege Denizi'nde 3 yeni NAVTEX daha ilan etti. Yapılan duyuruda 19-20 Eylül tarihleri arasında Ege Denizinde. 21 - 27 Eylül'de Sinop sahasında Atış Eğitimi yapılacağı bildirildi.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin görev süresi uzatıldı

Türkiye Barboros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi için yeni NAVTEX yayınladı. Geminin görev süresi 18 Ekim'e kadar uzatıldı. NAVTEX'te verilen koordinatlara göre Barboros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin görev yeri değişti.

Magusa açıklarında faaliyetlerini sürdüren Barboros yeni NAVTEX ile Rum kesimi ile KKTC arasında tartışmalı bölgede sismik araştırma yapacak. Barboros’a Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemileri de eşlik edecek.