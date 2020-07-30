Türkiye’den 2,5 milyon kişinin adını Mars’a götürecek 'Perseverance' aracı fırlatılıyor

Güneş Sistemi’nde Dünya’ya en yakın ve en çok benzeyen Kızıl Gezegen Mars’ı keşfetmek için yeni bir adım daha atılıyor. Yine bu ay 20 Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından gönderilen Emel isimli aracın ardından şimdi sıra NASA’da. Uzay ajansı, geçtiğimiz yıl dünya çapında bir kampanya başlatıp herkesin Mars’a ismini gönderme fırsatı tanımıştı.

Türkiye’nin 2,5 milyon isim yazdırarak tüm ülkeleri geride bıraktığı “Mars’a Adını Gönder” kampanyası ile toplamda 11 milyon kişinin adı Kızıl Gezegen’e gönderilecek. “Perseverance” yani “Azim” adı verilen aracın tek amacı Mars’a isimler taşımak değil. En son 2012’de Mars’a gönderilen gezici uzay aracı Curiosity’nin ardından yıllar sonra ilk kez hareketli bir yüzey keşif aracı Mars’a gönderiliyor.

18 Şubat 2021'de Mars yüzeyine ulaşması beklenen Perseverance aracının üzerinde, yüksek çözünürlüklü görüntü alabilecek teknolojilere sahip bir helikopter bulunuyor. Ingenuity adı verilen söz konusu helikopter, gerektiği zaman araçtan ayrılabilecek ve aracın yakın çevresinde uçarak havadan görüntüler yakalayabilecek.

NASA’nın Mars Keşif Programı kapsamında geliştirilen gezgin araç, daha önce Kızıl Gezegen’in potansiyel yaşam izleri taşıdığı düşünülen bölgelerini araştıracak. Milyonlarca yıl önce tıpkı Dünya gibi yüzeyinde yaşam bulunduğu düşünülen Mars’ta, belki de bu yaşamın kalıntıları bulunabilir. Elbette bu kalıntıların mikrobiyal düzeyde olduğu düşünülüyor.

Mars yüzeyinden kum ve taşları eleyerek örnekler alacak Perseverance, bu örnekleri saklayacak. İlerleyen yıllarda Mars’a gönderilmesi planlanan diğer araçlar, aracın sakladığı örnekleri alarak Dünya’ya geri getirecek. Bu örnekler yeryüzünde daha detaylı incelenecek ve belki de hedeflenen mikrobiyal yaşamın izlerine ulaşılacak.

Not: Mars 2020 Perseverance aracı TSİ 14.50'da gerçekleşecek.