2. Türk astronot Atasever, Haziran'da yolcu, bileti aldılar: Uzaya gidiyor! İle ilgili dikkat çeken karar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Türkiye'nin uzay misyonuna dikkat çeken Bakan Kacır, maceranın ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever ile devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye"

Türkiye artık yılda birkaç kez uzay heyecanı yaşayan bir ülke. Bunları çoğaltacağız. Nihai hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye.

İki astronotumuzun her ikisi de ilk misyonu gerçekleştirmek üzere eğitimlerini başarıyla tamamladılar. İki astronot yetiştirmek önemliydi. Tuva Cihangir Atasever de Alper Gezeravcı gibi yetişmiş oldu. Yörünge altı araştırma uçuşu projenin başında planlanmış oldu. Tuva Cihangir Atasever de ilk günden planladığımız gibi ilave bir maliyet getirmeyen yörünge altı araştırma uçuşu misyonunu haziran ayında gerçekleştirmiş olacak. Normal bir yolcu uçağının kazanacağı irtifanın 10 kat üzerine çıkılacak.

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Türkiye, uzay sınırını aşan mikro yer çekimini tecrübe eden ve bu ortamda araştırmalar yapan bir değil iki astronota sahip olmuş olacak.

Türk astronot Atasever: "7 bilimsel deney yapacağım"

Programın konuklarından, uzaya çıkacak ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever de uzaydaki göreviyle ilgili şu bilgileri aktardı:

Virgin Galactic firmasına ait, VSS Unity uzay aracıyla yörünge altı araştırma uçuşu yapacağız. Bir taşıyıcı uçakla birlikte yaklaşık 14 kilometrelik irtifaya, kıtalararasıyolcu uçaklarının irtifalarının yüzde 50 yukarısına taşıyıcı uçakla çıkacağız. Daha sonra koşullar oluştuğunda ana taşıyıcıdan bizim uzay aracımız ayrılacak ve ateşlenecek hibrit yakıtlı roketle bir dakikada 90 kilometre irtifaya çıkacağız, nerdeyse ses hızının 3 kat fazlası. Artık neredeyse yer çekiminin yok sayılabilecek atmesfere çıktığımızda, bizim için mikro yer çekimi koşulları başlayacak.

7 farklı deney icra edeceğiz. Astro parçacık fiziğinden beyin fizyolojisine, moleküler biyolojiden genetik bilime geniş bir yelpaze. Bu 7 bilimsel deneyin 3 tanesine ait donanımlar benimle beraber olacak. Çeşitli biyometrik ve biyolojik ölçümler alacaklar. Bazı miyomedikal donanımları orada test edeceğiz. ODTÜ tarafından geliştirilen bir dozometre ile, galaksinin farklı bölgelerinden gelen yüklü parçacıklarını da ölçeceğiz.

Dönüş nasıl olacak

Roket motorumuzun yakıtı bitince, üzerinde herhangi bir aktif bileşen olmadan, 90 kilometreden süzülerek iniyor olacağız. Oldukça dinamik koşullar. >Yeniden atmosfere girişte, şu anda hissettiğimiz yer çekimimin 4.5 katı bir ivmehissedeceğiz. Kazandığımız o potansiyel enerji ile kalkış yaptığımz piste ineceğiz.