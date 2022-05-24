Türkiye'den 2 milyar dolarlık satış

Karadeniz'den 4 ayda 2 milyar 213 milyon 225 bin 114 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Karadeniz'den yılın ilk 4 ayında 2 milyar 213 milyon 225 bin 114 dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgeden 2021'in aynı döneminde 1 milyar 837 milyon 841 bin 489 dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Kalyoncu, böylece söz konusu dönemler itibarıyla dış satımda yüzde 20 artış sağlandığını ifade etti.

Kalyoncu, Almanya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu, Almanya'ya 181 milyon 742 bin 613, İtalya'ya 156 milyon 626 bin 282 ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 131 milyon 16 bin 138 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Karadeniz'den 4 aylık dönemde 27 sektörün ihracat yaptığına işaret eden Kalyoncu, çelik, fındık ve mamulleri ile değerli maden ve mücevheratın en fazla dış satımı yapılan sektörler olduğunu belirtti.

Kalyoncu, bölge ihracatının yüzde 21'inin Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den yapıldığını, bu illerden İtalya, Almanya ve Rusya başta olmak üzere 122 ülkeye 465 milyon 20 bin 933 dolarlık ürün gönderildiğini söyledi.

İhracatta ülke çeşitliliğinin giderek arttığını belirten Kalyoncu, bu yılın çok daha güzel ihracat rakamlarıyla tamamlanacağına inandıklarını kaydetti.