Türkiye’den 2 milyar dolarlık hamle

Ticaret Bakanlığının belirlediği hedef ülkeler ve öncelikli ülkeler kapsamında çalışmalar yürüten Ambiyans Fuarcılık; başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 39 ülkenin Ticaret Ataşeliklerini ve profesyonel acentelerini 02 – 05 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde gerçekleştireceği Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda ağırlayacak.

100 farklı ülkenin profesyonel satın almacıları buluşacak

Fuar, Dünya’nın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileri ile kanaat önderlerinin ziyaret edeceği “İhracat Platformu ve Merkezi” oluşturmayı hedefliyor. Fuar boyunca toplamda yurtdışından 100 ülkeden 5 bine yakın satın almacı ve sektör temsilcisi bekleniyor… ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan, Katar ve Çin gibi önemli ihracat aktörlerinin de içinde bulunduğu 39 ayrı ülkenin sektör liderlerini buluşturacak fuar, Dünyadan ve Türkiye’den 60 binin üzerinde ve 100 farklı ülkeden profesyonel satın almacıya erişim imkanı sunacak.

“Türk firmaları için Hosted Buyer programı oluşturuldu”

Yurtdışı çalışmaları kapsamında oluşturulan satın alma grupları ile 50 ülkeden yaklaşık bin satın almacı Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda Türk firmaları ile bir araya gelecek. En çok ziyaretçi beklenen ülkeler; Rusya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, Cezayir, Fas, Lübnan, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, İngiltere, Hollanda, Balkan Ülkeleri, Sahra Altı Afrika,Türki Cumhuriyetler.

Yurtdışı satın almacılar Türk üreticilerle “2 milyar dolarlık yeni iş birlikleri” yapacak

Ambiyans Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş, “Fuarımız ihracat odaklı olduğu için dünyada ev, mutfak ve yaşam ürünlerini üreten ve bu ürünlere ihtiyaç duyan pazarlar hedefimiz durumda. Ambiyans Fuarcılık olarak yurt dışından hedef pazarda yer alan firmaların fuara katılarak Türk üreticileri ve markaları ile iş birlikleri oluşturmasına zemin hazırlıyoruz. Bunun için başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 39 ülkenin Ticari Ataşelikleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirdik ve bu görüşmeler sonucunda da dünyanın dört bir yanındaki kanaat önderlerini bir araya getirdik. Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturacağız. Ayrıca hem cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olması hem de Türk üreticileri desteklemek adına Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı için Eylül ayında katılım gösterecek firmalarına Mart ayı için ücretsiz katılım fırsatı da sunacağımızı da eklemek isterim.” dedi.