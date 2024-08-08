Türkiye'deki varlığı tartışılıyordu! S-400'ler oraya yönlendirilip beklemeye başladı

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Rusya, Tahran’ın talebi üzerine İran’a S-400 hava savunma sistemleri göndermeye başladı.

31 Temmuz’da Tahran’da yaşanan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastinin ardından şiddetlenen İran ve İsrail arasındaki gerginliğin ortasında çıkan bu haber, İranlı medya kaynakları tarafından da doğrulandı. Medya kaynaklarına ek olarak İran Devrim Muhafızları’ndan bir üye de, Rusya’dan talep edilen S-400 Triumf Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin İran’a ulaştığını aktardı.

S-400 hava savunma sistemine ek olarak 5 Ağustos’ta Rusya’nın, GT-01 Murmansk-BN elektronik harp sistemlerini de (EHS) İran’a gönderdiği bildirilmişti. Askeri analistler, İran Ordusu’nun, İsrail’in füze ve hava saldırılarına önlem almak için bu iki sistemi tedarik etmek için harekete geçtiğinin altını çiziyor.

Rusya Federasyonu Hava Savunma Birlikleri, Primorsky Bölgesi’nde, S-400 Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) ile eğitim faaliyetleri icra etti.

Rusya’nın, İran’a gönderdiği S-400 hava savunma sistemi sayısı şu an için gizemini korurken, platformların konuşlandırılacağı bölgeler de bilinmiyor.

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İran Hava Savunma Kuvvetleri envanterinde şu anda aktif olarak görev yapan ve 2016 yılında satın alınan S-300PMU-2 sistemlerine ek olarak, 9K37 BUK ve 9K330 TOR sistemleri yer alıyor.

S400 Triumf Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi

S-400 hava savunma sistemi, 1979 yılında S-300 sisteminin ortaya çıkmasından hemen sonra 1980’li yılların ortasından itibaren Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından geliştirilmeye başlanmış bir hava savunma sistemidir. S-400’ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır.

Platformun şu andaki kullanıcıları Rusya, Belarus, Çin ve Türkiye’dir.

Türkiye, Eylül 2017 tarihinde Rusya Federasyonu ile “acil ihtiyaç” kapsamına iki filo (4 batarya) S-400 Hava Savunma Sistemi (HSS) tedariki ile ilgili olarak 2.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Türkiye, Rusya’dan S-400 tedariki gerçekleştiren ilk NATO ülkesi oldu.

1.3 milyar ABD Doları değerindeki ilk S-400 filosunu içeren parçaların teslimatları, Temmuz 2019 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. İkinci parti diye de tabir edilen, ikinci S-400 filosunun teslimatı ise şu ana kadar gerçekleştirilmedi. Anlaşma kapsamında Rusya Federasyonu, ikinci S-400 filosunun teslimatı sırasında Türkiye’ye teknoloji transferi (ToT) gerçekleştirecekti.

Kaynak: SavunmaSanayiST

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