Türkiye’deki uyanış ümmete umut oldu

Türkiye’nin hemen her bölgesinde ve ilinde gençler arasında yapılan “Sabah Namazı Buluşmaları” büyük takdir topluyor... İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da dün sabah Pendik Kaynarca Merkez Camii’nde “Sabah Namazı Buluşmaları” kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye’deki uyanış ve Müslümanların ayağa kalkmasıyla İslam dünyasındaki karamsar tablonun dağılmaya başladığını ve ümidin yeşerdiğini ifade ederek, “Uzak Doğu ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın her yerinde, nerede kan ve gözyaşı varsa, Müslümanların bulunduğu yerler oldu buraları. Demek ki, bizim bir eksiğimiz, bir kusurumuz, ihmal ettiğimiz bir şeyler var. Ancak son zamanlarda Türkiye’deki uyanış, İslam dünyasına yeni ümitler kazandırarak bakışların Türkiye’ye yönelmesini sağladı. Türkiye’de yeniden İslam’a, Kur’an-ı Kerim’e sahip çıkılması, insanların davalarına sarılması, bütün İslam dünyasına ümit vermektedir” dedi.

Milletin bekası gençlere bağlı

Bir medeniyetin kalıcılığı ve güçlülüğünün, onu taşıyacak nesillere sahip olmasından geçtiğini vurgulayan Yılmaz, “Medeniyetimizi sahiplenecek gençleri yetiştirmek ve onları geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Yetişmiş insanı olmayan milletler başkalarının esaretine düşmeye mecbur ve mahkumdur. Dolayısıyla yetişmiş insan sayısını artırmak, davasına sahip çıkan, milletine sahip çıkan nesiller yetiştirmek, her milletin beka mücadelesidir” diye konuştu.

Sosyal medya çocukları zehirliyor

Eskiden çocukları yetiştiren, onlara istikamet verenin, anne ve babalar ile öğretmenler olduğunu, şimdilerde ise çocukları sosyal medyanın yönlendirdiğini dile getiren Yılmaz, “İslami güzellikleri, hakikatleri önce kendimize sonra çocuklarımıza kazandırmak gibi bir görevimiz var. Bunun yapılacağı en güzel yer elbette ki mabetlerdir. Camiler, inancımızın, eğitimimizin ve kültürümüzün paylaşıldığı en güzel mekanlar olmuştur. Onun için camilerde buluşmak önemlidir” dedi.