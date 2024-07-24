Türkiye'deki ünlü bankanın satışına onay çıkmadı! Araplar apar topar İstanbul'a geliyor

Zeren Holding'in Lübnan ve Ürdünlülerin ortak olduğu Turkland Bank’ı (T-BANK) satın alma işlemine Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) onay vermedi. Odatv’nin ulaştığı bilgiye göre bankanın yönetim kurulu başkanı Michel Accad sözleşmeyi fesh etmek için 26 Temmuz’da Türkiye’ye geliyor.

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Michel Accad’in BDDK’dan da randevu aldığı belirtildi. Banka yönetiminin satıştan vazgeçtiğini BDDK’ya bildireceği öğrenildi. Satış devrinin onaylanmamasındaki nedenin ise Zeren Holding hakkındaki Rusya’dan çekilen krediyi ödememesi ve sonrasında başlatılan soruşturma olduğu öğrenildi. Zeren Holding 13 Kasım 2023 yılında BDDK’ya gönderdiği T-Bank’ı devralma dilekçesinde satın alma işleminin onayını istemişti.

Zeren Holding ile T-Bank arasında yapılan satış sözleşmesinde 25 Temmuz’a kadar BDDK’dan onay alınmaması halinde tek taraflı olarak fesih olacağı da vurgulandı.

Nedeni belli oldu

Türkiye Petrollerini alan Zeren Holding sahibi Mustafa Yiğit Zeren’in Moskova Merkez Bankası'ndan aldığı krediyle ilgili soruşturması gündem olmuştu. Odatv’nin kamuoyuna duyurduğu olayda Zeren Holding'in Moskova Merkez Bankası'ndan çektiği 20 milyar TL’yi ödemediği iddia edilmişti. Rusya, holding yönetimini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etmişti. Zeren Holding de yaptığı açıklamada haklarında bir soruşturma olmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: ODATV

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