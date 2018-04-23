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Türkiye'deki uçuşların başkenti İstanbul

Son beş yılda Türkiye’de bulunan havalimanları çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin yaklaşık yüzde 46’sı İstanbul’daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapıldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:59
Türkiye'deki uçuşların başkenti İstanbul

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018’in ilk çeyreğinde İstanbul’daki iki havalimanından iç ve dış hatta 2 milyon 850 bin 734 sefer icra edildi.

Türkiye’nin dünyaya açılan en yoğun sınır kapısı Atatürk Havalimanı’ndan 2014’te 439 bin 532, 2015’te 464 bin 774, 2016’da 466 bin 396, 2017’de ise 460 bin 777 çıkışlı ve varışlı sefer düzenlendi.

Bu yılın ilk çeyreğinde iç hatta 32 bin 560, dış hatta 76 bin 205 olmak üzere 108 bin 765 özel ve ticari sefer yapıldı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 07:59
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı
  3. Sabiha Gökçen Havalimanı

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