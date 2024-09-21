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Medya Türkiye’deki telsizlerin düğmesi İsrail’de mi? O iddialar resmen kan dondurdu
Medya

Türkiye’deki telsizlerin düğmesi İsrail’de mi? O iddialar resmen kan dondurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-21 13:25:00 - 2024-09-21 11:28:11
Türkiye’deki telsizlerin düğmesi İsrail’de mi? O iddialar resmen kan dondurdu

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırıları ve bu saldırıların ardındaki teknolojik gücü ele aldı. Tayiz, bu saldırıların sadece bir askeri operasyon olmadığını, aynı zamanda bölgedeki tüm ülkeler için bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı. Kurtuluş Tayiz, Türkiye’nin bu tür tehditlere karşı yerli ve milli teknolojilere daha fazla önem vermesi gerektiğini söylediği yazısında şunları kaydetti:

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırıları ve bu saldırıların ardındaki teknolojik gücü ele aldı. Tayiz, bu saldırıların sadece bir askeri operasyon olmadığını, aynı zamanda bölgedeki tüm ülkeler için bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı. Kurtuluş Tayiz, Türkiye’nin bu tür tehditlere karşı yerli ve milli teknolojilere daha fazla önem vermesi gerektiğini söylediği yazısında şunları kaydetti:

"İsrail'in sihirli bir gücü yok, şeytani bir aklı var. Hizbullah gibi vekil örgütlerin tabiatları gereği sahip oldukları akılsızlık, İsrail'i daha akıllı gösteriyor sadece.

Savaş halinde oldukları İsrail'in etkisi altındaki şirketlere çağrı cihazı ve telsiz gibi stratejik araçları sipariş edip kullanmaya kalkınca bombalar ellerinde patladı.

Daha başka hangi bombaları kendi elleriyle evlerine, karargahlarına soktukları belli değil. Durduk yerde İsrail'e moral üstünlük kazandırdılar.

***

İsrail, patlattığı bu çağrı cihazlara "düğme" ismini vermiş. Düğmeye basınca patlayıcılar harekete geçiyor. İsrail, acaba Ortadoğu'da "stratejik tehdit" olarak gördüğü Türkiye'ye bugüne kadar hangi cihazları sızdırdı?

Hemen aklınıza bir makine, cihaz gelmesin. Çağrı cihazına dönüştürdüğü öyle zombi gruplar var ki, düğmeye basınca bir kişiyi değil, bütün bir ülkeyi etkileyebiliyorlar.

FETÖ'yü kim içimize sızdırdı mesela?

FETÖ, İsrail'in içimize sızdırdığı en büyük zombi örgütlerden biriydi. "Düğme"sine basıldığında harekete geçip bütün ülkeyi patlatma özelliğine sahipti.

15 Temmuz'da Meclis'i bombalayan o uçakların düğmesine kim bastı? Tankları hangi akıl yürüttü? Milleti hangi akıl kurşunlattı? İsrail, ABD, NATO...

***

Aselsan suikastları Haşhaşilerin işi değil miydi?

Savunma sanayinde süren gizli savaşın Türkiye'ye maliyeti ağır oldu. Yok 7'nci kattan düştü, yok 6'ncı kattan düştü. Yok kendi boğazını kesti, yok kendi başına sıktı...

İsrail adına burada gizli suikastlar yapıldı. Bu suikastların arkasında bulunanların çoğu 15 Temmuz'da darbenin karargâhı "Akıncı Üssü'nde yakalandı ayrıca.

Ya Isparta uçağı? Stratejik projelerde çalışan bilim insanlarını taşıyan uçağın düşürülmesini kim sağladı? Bu sabotajları düğmesine basılan içimizdeki "çağrı cihazları" gerçekleştirdi.

***

27 Mayıs darbesinden günümüze uzanan darbelerin, iç karışıklık, kaos ve provokasyonların arkasında İsrail'in gizli eli bulunuyor. İsrail sadece cihaz imal edip elde patlatmıyor; FETÖ gibi, terör örgütü PKK gibi örgütler imal edip içeride Türkiye'nin başına bela edebiliyor. Bunların siyasi uzantısını yönlendirip iç karışıklık, kaos, çatışma ve her türlü 5. Kol faaliyetleri yürütebiliyor. Düğmesi İsrail'in elinde olan şebekeleri, yapıları temizlemedikçe güvende olmayız. Zira bunlar her an elimizde patlamaya hazır çağrı cihazı, telsiz gibi öylece yanı başımızda duruyorlar!"


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