Türkiye’deki Suriyeli sayısı taş çatlasa kaçtır? İşte en net rakam

Melih Altınok, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısına dair spekülasyonları yazdı. Altınok, sayıların abartıldığını ve gerçek sayının 3.4 milyon olduğunu belirtti. Sabah gazetesindeki yazısında, spekülasyonların milliyetçi dalgaları beslediğini vurgulayan Altınok, bu tartışmaların siyasi çıkarlar için kullanıldığını belirtti. Melih Altınok, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısına dair yazılıp çizilen ve söylenenler arasında dağlar var.

Kapı 3 milyondan açılıyor, 10 milyona kadar çıkıyor.

İç savaş öncesi ülke nüfusunun 22 ila 23 milyon civarında olduğu biliniyor.

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Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre de iç savaş nedeniyle 6.8 milyondan fazla Suriyeli komşu ülkelere sığınmak durumunda kalırken, 6.6 milyon insan da ülke içinde yerinden edildi.

Yurtdışındaki Suriyelilerin sayılarına gelince... Türkiye'de 3 milyon 400 bin, Lübnan'da 1 milyon, Ürdün'de 660 bin, Irak'ta 250 bin Suriyeli var. 150 binden fazla Suriyeli mültecinin de Kuzey Afrika ülkelerine gittiği bildiriliyor.

1 milyon mülteciye ise Avrupa kapılarını açmış. Almanya'da 530 bin, İsveç'te 110 bin, Avusturya'da ise 50 bin mülteci var. Kuzey Amerika'da 100 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Kanada'ya 52 bin, ABD'ye ise 21 bin Suriyeli yerleşmiş.

Geriye dönüşlere dair küçük de olsa bir eğilim var ama hadi bu sayıların üzerine 1.2 milyon daha ekleyin. Hesap ortada. Türkiye'deki Suriyelilerin sayısına dair yapılan spekülasyonların yanından bile geçmiyor.

Peki sayıyı abartmak kimin ne işine yarıyor?

Saymakla biter mi? Düşünün mevzu, kavurucu yaz aylarında su tüketiminin artmasını kentteki Suriyelilere bağlayan belediyeler için yapılmayan yatırımların, hizmetlerin bahanesi bile oluyor.

Bizlerse bu tartışma açılınca genelde yükselen milliyetçi dalgadan pay alma peşindeki faşist partilerin üzerinde duruyoruz. Oysa onlar sadece birer aparat. Tıpkı sureti haktan görünüp meseleyi iç siyasette bir koz olarak kullanan çevreler gibi.

Yılanın başı ise, komşu olan iki halkın liderleri azıcık normalleşme, diyalog sinyali verince telaşla "Bu işe karşıyız" diyen ABD. Ve tabii İsrail gibi bölgedeki ortakları. Kitleler, zombi gibi çoğalan Suriyeliler işinize, evinize, namusunuza göz dikti paranoyasıyla beslenmese, Cumhurbaşkanı kararlıyız açıklamasını yaptığı günün gecesi Kayseri'yi karıştırabilirler miydi? Sabahında da Suriye'nin kuzeyini..."