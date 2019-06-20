“Türkiye’deki Sisi’lere yol açılır” Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki, “Sisi” benzetmesini yorumladı.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündeme dair yorumları programa damga vurdu. Geçtiğimiz gün Sancaktepe’de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, “31 Mart’ta seçime en çok sevinenler arasında Yunanlılar vardı. Pazar günü inşallah bu işi tersine çevireceğiz. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” ifadesini kullanmıştı. Konu hakkında yorumlarını dile getiren Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.