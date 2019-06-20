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“Türkiye’deki Sisi’lere yol açılır”

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki, “Sisi” benzetmesini yorumladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:50
“Türkiye’deki Sisi’lere yol açılır”

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündeme dair yorumları programa damga vurdu.

Geçtiğimiz gün Sancaktepe’de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, “31 Mart’ta seçime en çok sevinenler arasında Yunanlılar vardı. Pazar günü inşallah bu işi tersine çevireceğiz. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” ifadesini kullanmıştı.

Konu hakkında yorumlarını dile getiren Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:50
  1. Akit TV
  2. Manşetlerin Dili
  3. Fatin Dağıstanlı
  4. Ali İhsan Karahasanoğlu
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. Sisi

YORUM YAZ

  • MelikeMelike36 dk önce
    Bas-İT ekrem ne kadar da benziyor sisi ye nede olsa basİT
  • AylinAylin37 dk önce
    Bu ne ya ne sisi si bu kadar da olmaz onun bunun g nü yalayan iktidar sonra nedense düşmanı oluyo artık değişim zamanı

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