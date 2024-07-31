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Ekonomi "Türkiye'deki şirket ve hisselerinden uzak durun" diyorlardı! Fransız devi çark etti
Ekonomi

"Türkiye'deki şirket ve hisselerinden uzak durun" diyorlardı! Fransız devi çark etti

Yeniakit Publisher
2024-07-31 16:12:00 -
"Türkiye'deki şirket ve hisselerinden uzak durun" diyorlardı! Fransız devi çark etti

Türk tahvillerinden uzak durma konusunda uyaran Fransız varlık yönetimi şirketi Amundi, Türk şirket tahvil ve hisse senetleri geri dönerek yatırım yapma kararı aldı.

Birkaç ay önce, yatırımcıları Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyaran Amundi'nin artık Türk tahvilleri en beğendiği varlıklar arasında yer alıyor.

Bloomberg'in haberine göre 2,3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye’nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor.

Amundi’nin gelişmekte olan piyasalar bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov “Bu biraz zaman alacak. Büyük bir patlama olmayacak. Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türkiye’yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayarken, şirket tahvil ve hisselerine de yatırım yaptı.

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