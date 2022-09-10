Türkiye'deki 'seküler-Batı' hayranı karaktersizler bunları görmez: İsveç'te aynı camiye üçüncü saldırı!
Jönköping kentinde, daha önce 2 kez saldırıya uğrayan camiye, bir kez daha saldırı düzenlendi.
Batı dünyasında İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık her geçen gün artıyor.
Her fırsatta dünyaya sözde insan hakları başta olmak üzere hoşgörü ve özgürlük dersi vermeye çalışan Batı ülkelerinde, camilere yönelik saldırılar sürüyor.
Son olarak İsveç'te bir camiye saldırı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı camiye taşlı saldırı yapıldı.
Son 3 ay içinde aynı camiye üçüncü kez saldırı düzenlendiği belirtildi.
Polise saldırılarla ilgili bilgi verdiklerini belirten cami cemaati, yapılan şikâyetlerden netice alınamadığını ifade etti. (İLKHA)