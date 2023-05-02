  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'deki seçimlerle ilgili flaş gelişme
Gündem

Türkiye'deki seçimlerle ilgili flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-05-02 20:12:00 -
Türkiye'deki seçimlerle ilgili flaş gelişme

Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre; saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.

Yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na koyun göndermesi!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na koyun göndermesi!

Siyaset

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na koyun göndermesi!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soylu güzel haberi duyurdu! O kalleş etkisiz hale getirildi
Soylu güzel haberi duyurdu! O kalleş etkisiz hale getirildi

Gündem

Soylu güzel haberi duyurdu! O kalleş etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Bunu yapanlara lanet olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Bunu yapanlara lanet olsun

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Bunu yapanlara lanet olsun

Erdoğan Konya'da duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol keşfi
Erdoğan Konya'da duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol keşfi

Gündem

Erdoğan Konya'da duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol keşfi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23