Türkiye'deki profesyonel liglerin tek yenilgisiz takımının hedefi büyük!

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare, ligin 16. haftasında alınan sonuçların ardından 2018-2019 sezonunda, profesyonel liglerde şu ana dek yenilgisi bulunmayan tek takım durumuna geldi. Ligin 16. haftasında iç sahada Ankara Adliyespor'u 2-1 yenen Bayburt ekibi, puanını 38'e yükselterek 3. Grup'ta zirvedeki yerini korudu.

Bayburt İl Özel İdare, ligin 17. haftasında deplasmandaki Muğlaspor maçından da yenilgisiz ayrılıp unvanını korumaya çalışacak.

Hazırlıklarını Genç Osman Stadında sürdüren sarı-siyahlıların yardımcı antrenörü Baykal Aydınlı, yaptığı açıklamada, "En önemlisi 34. haftada sonu görebilmek, orada lider bitirebilmek. Biz hem takım olarak hem şehir olarak buna kilitlendik, tek istediğimiz şampiyonluk. İnşallah hayırlısıyla da bunu gerçekleştireceğiz. Takımımıza inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Namağlup olmak bizi gururlandırıyor"

Sarı-siyahlıların kaptanı Ali Kemal Yükseker de sezona diğer takımlardan çok geç başladıklarını ancak gelinen noktada iyi bir takım olduklarını ifade etti. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı olduğuna dikkati çeken Ali Kemal, "Sahadaki skor, mücadele, azim arkadaşlıktan geliyor. Çok güzel bir ortam, arkadaşlık var. Hep beraber hareket ediyoruz, beraber eğleniyoruz, beraber gülüyoruz. Bu da başarıyı yansıtıyor." dedi. Ali Kemal, Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde şu anda yenilgisiz tek takım olduklarını vurgulayarak, bunun da kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

"Küçük bir şehir ama büyük umutları olan bir takım"

Ligde bu hafta ilk yarının son maçını oynayacaklarını, bu müsabakayı da kazanarak ilk yarıyı namağlup bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ali Kemal, şunları söyledi: "Belki Türkiye'nin en küçük ilinde yaşıyoruz. Sosyal anlamda diğer şehirlere göre çok fazla imkanımız yok, küçük bir şehir ama büyük umutları olan bir takım. Ben takıma geçen sezon devre arasında geldim ve o sene bir play-off süreci yaşadık. Çok büyük hayal kırıklığı yaşadık. İnşallah ben ve takım arkadaşlarım, hocalarım, yönetimimiz ve taraftarlarımızla bu şehre, bu başarıyı, şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Artık buraya kadar geldik, bu saatten sonra da zaten hedefimiz belli, niyetimiz de amacımız da belli. Allah inşallah bunları bize nasip eder. Sezonu şampiyon olarak kapatırız, diye düşünüyorum."

Bayburt İl Özel İdare'nin ligde çıktığı 16 maçta 11 galibiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor.